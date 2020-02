Kremlin ontkent Russische inmenging verkiezingen VS

Moskou ontkent dat het land zich mengt in de aanstaande verkiezingen in de Verenigde Staten, net als vier jaar geleden het geval was. Het Kremlin reageert onder andere op een bericht in The New York Times dat Rusland wil dat president Trump wordt herkozen. Dat laatste wordt ook door Trump tegengesproken.

Leden van de inlichtingencommissie van het Huis van Afgevaardigden werden volgens de krant vorige week ingelicht over de Russische pogingen om zich weer te bemoeien met de verkiezingen. Trump was volgens vijf bronnen woedend dat het Huis dit te weten kwam. Hij is bang dat de Democraten deze informatie tegen hem gaan gebruiken.

De Republikeinen binnen de commissie zouden de bevindingen hebben aangevochten. Volgens hen heeft Trump juist sterk opgetreden tegen de Russen.

Op Twitter verwijt Trump de Democraten de boel te misleiden door te zeggen dat Rusland liever hem ziet winnen dan een van de Democratische kandidaten. Volgens de president is er sprake van een „hoax”. Een woordvoerder van het Kremlin in Moskou noemt de aantijgingen „paranoïde verkondigingen” die niets te maken hebben „met de waarheid”.