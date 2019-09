Kremlin ontkent fraude in Sint-Petersburg

De Russische regering ontkent dat er sprake is van verkiezingsfraude in Sint-Petersburg bij de verkiezingen afgelopen zondag. Een bekende van president Vladimir Poetin won daar de gouverneursverkiezing, maar de officiële resultaten zijn nog steeds niet naar buiten gebracht.

„We zijn ons niet bewust van omstandigheden waardoor we de verkiezingsuitslag in Sint-Petersburg in twijfel moeten trekken”, aldus een woordvoerder van Poetin. Volgens hem is het een onbelangrijk detail dat de officiële uitslag nog niet bekend is en dat er nog stemmen moeten worden geteld.

Volgens leden van de oppositie en onafhankelijke waarnemers is er op grote schaal gefraudeerd in de tweede stad van Rusland. Het hertellen van de stemmen zou volgens de oppositie gebeuren om de heersende partij te laten winnen.