Kremlin noemt Turkse inval Syrië onacceptabel

De gezant van het Kremlin voor Syrië noemt het militaire offensief van Turkije in het noordoosten van Syrië „onaanvaardbaar” en ontkende dat de operatie van Ankara vooraf door Moskou was goedgekeurd, meldden Russische persbureaus dinsdag.

Alexander Lavrentiev, gezant van de Russische president Vladimir Poetin voor Syrië, sprak met verslaggevers in Abu Dhabi tijdens een officieel bezoek daar door Poetin. Hij voegde eraan toe dat de Turkse militairen volgens eerdere afspraken niet verder mogen dan 5 tot 10 kilometer op Syrisch grondgebied en dat Turkije niet permanent in Syrië mag blijven. Hij maakte zijn opmerkingen nadat Turkije nieuwe sancties van de Verenigde Staten had genegeerd en zijn inval in Noord-Syrië voortzette.

Op de vraag of er vooraf een overeenkomst tussen Rusland en Turkije was gesloten over de operatie van Ankara, zei Lavrentiev: „Nee. We hebben Turkije aangespoord terughoudend te zijn en hebben een militaire operatie op Syrisch grondgebied altijd als onaanvaardbaar beschouwd.”

De opmerkingen van Lavrentiev, die wijzen op toenemende spanningen tussen Turkije en Rusland, kwamen een dag nadat het Kremlin klaagde dat de inval in Turkije „niet precies” verenigbaar was met de territoriale integriteit van Syrië.

Lavrentiev zei dat de acties van Turkije het risico geven op verstoring van „delicate religieuze gevoeligheden in het noorden van Syrië”. Het gebied waar Koerden, Arabieren en soennieten wonen, zien volgens hem niet graag dat hun land wordt bevolkt door mensen die daar nooit hebben gewoond; een verwijzing naar het plan van Turkije om er vluchtelingen uit andere delen van Syrië te huisvesten.