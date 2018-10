Kremlin noemt beschuldigingen over hacks vaag

Rusland is volgens het Kremlin niet wereldwijd bezig met hacken. Voor beweringen in het Westen dat de Russen dit op grote schaal doen, is geen enkel bewijs en de aantijgingen zijn erg algemeen gesteld, staat in een maandag in Moskou verspreide verklaring.

Afgelopen week beschuldigden de autoriteiten in Washington, Londen en Den Haag gezamenlijk de Russische inlichtingendienst ervan al jarenlang allerlei instellingen te hacken. In Nederland werd de OPCW in Den Haag opgevoerd als doelwit van vier agenten van de GROe. De vier zijn eerder dit jaar op het vliegtuig naar Moskou gezet.

De Nederlandse ambassadeur in Rusland, Renée Jones-Bos, moet maandag op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou uitleg geven.