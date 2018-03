Kremlin: niet erg dat Trump niet feliciteerde

De Russische president Vladimir Poetin vindt het geen belediging dat zijn Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump niet heeft gebeld om hem te feliciteren met zijn herverkiezing. „We zien dit niet als een onvriendelijk gebaar”, zei zijn woordvoerder, die benadrukte dat Rusland blijft openstaan voor verbetering van de relaties met de VS. „Het is niet nodig de zaken te overdrijven.”

De woordvoerder hintte wel dat er nog tijd is om een telegram te sturen of te bellen. „Morgen is er nog een dag.”

Veel buitenlandse leiders hebben Poetin al gefeliciteerd met zijn overwinning. Hij haalde zondag 77 procent van de stemmen.

Het Witte Huis zei maandag dat de overwinning niet verrassend was en dat Trump niet van plan was om te bellen.