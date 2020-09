Kremlin: Navalni mag gewoon terugkeren naar Rusland

Het staat de Russische oppositieleider Aleksej Navalni vrij om terug te keren naar zijn thuisland. Dat meldde de Russische regering nadat de bekende Kremlincriticus in Duitsland was ontslagen uit het ziekenhuis.

Navalni was vorige maand erg ziek geworden aan boord van een Russische binnenlandse vlucht en lag wekenlang in een ziekenhuis in Berlijn. Westerse experts concludeerden dat hij is vergiftigd met een novitsjok-zenuwgif.

Het Kremlin is volgens een woordvoerder blij dat het beter gaat met de politicus. Die deelde na zijn vertrek uit het ziekenhuis een foto van zichzelf op een bankje in een park.