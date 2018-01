Kremlin: media voeden anti-Russische hysterie

Het Kremlin is niet te spreken over berichtgeving over de vermeende Russische betrokkenheid bij cyberaanvallen in de Verenigde Staten. Een woordvoerder van het Kremlin zei volgens persbureau TASS dat Nederlandse media zo de „anti-Russische hysterie” in de Verenigde Staten voeden.

Uit onderzoek van Nieuwsuur en de Volkskrant bleek dat de Nederlandse inlichtingendiensten cruciale informatie van een Russische hackgroep hebben onderschept. Kremlin-woordvoerder Peskov benadrukte dat de Nederlandse inlichtingendiensten dat formeel niet hebben bevestigd. Hij trok volgens TASS de betrouwbaarheid van Nederlandse media in twijfel. De zegsman wilde verder niets kwijt over de kwestie.

AIVD en MIVD keken mee met Russische hackers