Kremlin laakt ‘laffe aanval’ op Syrië

Moskou heeft de westerse aanvallen op Syrië een laffe aanval en een schending van het internationaal recht genoemd, maar van harde tegenmaatregelen is in Moskou nog geen sprake.

De vicevoorzitter van de senaatscommissie Buitenlandse Zaken, Andrej Klimov, zei dat de Amerikanen en hun bondgenoten alles in het werk gesteld hebben om te voorkomen dat ze Russische eenheden raakten. Er zijn dan ook geen Russische personen of eigendommen getroffen en er is volgens de zegsman geen sprake van een gewapend conflict tussen de VS en Rusland.