Kremlin klaagt over tegenwerking bij onderzoek zaak-Navalni

Rusland stuit op problemen bij het onderzoek naar de zaak-Navalni nu bewijsmateriaal is verwijderd. Dat stelt het Kremlin dinsdag.

Navalni, een prominent criticus van president Vladimir Poetin, werd vorige maand vanuit Rusland per vliegtuig naar Duitsland vervoerd, nadat hij ziek was geworden tijdens een vlucht van de Siberische stad Tomsk naar Moskou.

Duitsland heeft geconcludeerd dat hij is vergiftigd met het zenuwgif novitsjok. Rusland zegt dat het nog steeds geen bewijs van vergiftiging heeft gezien. De waterfles waarmee de Russische oppositieleider zou zijn vergiftigd, had volgens het Kremlin als bewijsmateriaal kunnen dienen. Maar omdat de fles door aanhangers van Navalni uit het hotel is meegenomen naar Duitsland, hebben de Russische autoriteiten die niet kunnen onderzoeken.

Het team van Navalni meldde vorige week dat er sporen van een zenuwgif zijn aangetroffen op de waterfles. Het Kremlin zegt daar niet op te kunnen reageren omdat het die fles niet heeft.

Rusland houdt al langere tijd vol dat het meer bewijs wil zien, voordat überhaupt een strafzaak wordt geopend. Duitsland en andere westerse landen hebben Moskou om opheldering gevraagd over de vergiftiging.

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei dat Rusland nog steeds problemen ondervindt bij het verkrijgen van informatie uit Duitsland over deze zaak.