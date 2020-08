Kremlin kan behandeling Navalni in buitenland overwegen

De Russische autoriteiten zijn bereid indien gewenst de behandeling in het buitenland te overwegen van de politicus en Kremlincriticus Aleksej Navalni. Regeringswoordvoerder Peskov zei te hopen dat Navalni, die in coma ligt, snel herstelt. Tests moeten uitwijzen of Navalni is vergiftigd zoals zijn woordvoerster Kira Jarmisj stelt.

Jarmisj klaagt op Twitter dat ook de vrouw van de patiënt hem niet mag zien en dat er in het ziekenhuis informatie wordt achtergehouden over zijn gezondheidstoestand. Het is de artsen verboden iets over de patiënt te zeggen volgens Jarmisj. Ze zegt dat Navalni een kop thee heeft gedronken voor hij op het vliegtuig stapte, en dat daar gif in moet zijn gestopt. Navalni was op weg van Tomsk naar Moskou toen hij onwel werd in het toestel.

Dat maakte voor hem een noodlanding in Omsk bijna 750 kilometer westelijker. Navalni verloor in het vliegtuig al het bewustzijn en is in het ziekenhuis in Omsk naar de intensive care gebracht. Volgens Jarmisj zijn er al tests gedaan, maar wordt er met opzet geen uitsluitsel over gegeven.