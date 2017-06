Kremlin: IS-leider mogelijk gedood

Rusland zegt dat het IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi in Syrië mogelijk heeft gedood. De Russische minister van Defensie Sergej Sjoigoe stelde de Nationale Veiligheidsraad, voorgezeten door president Vladimir Poetin, daarvan op de hoogte. Dat heeft het Kremlin vrijdag bekendgemaakt op tv. Het Amerikaanse ministerie van Defensie kon zijn dood niet bevestigen. Ook andere Westerse en Iraakse regeringsvertegenwoordigers reageerden terughoudend.

„De minister heeft de vergadering gebrieft dat door een Russische luchtaanval in de buurt van Raqqa meer dan honderd terroristen zijn geëlimineerd. Onder hen kopstukken van IS en mogelijk ook al-Baghdadi”, citeerde Rossija-24 Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov.

De geheimzinnige al-Baghdadi is al vaker doodverklaard sinds hij in 2014 in een moskee in Mosul het kalifaat uitriep dat over alle moslims moest gaan heersen. Dat deed hij na een succesvolle opmars met zijn strijders in Noord-Irak. Als hij inderdaad is gesneuveld, dan is dat een enorme klap voor IS. De terreurorganisatie verliest in rap tempo terrein en lijkt vooral nog gevaarlijk door aanslagen.

„Zijn dood is al zo vaak gemeld dat je voorzichtig moet zijn totdat IS zelf met een verklaring komt”, zei een Europese veiligheidsfunctionaris. Pentagon-woordvoerder Jeff Davis liet zich in vergelijkbare zin uit. „We hebben geen informatie die dat bericht ondersteunt.”

Sjoigoe liet via Facebook weten dat de Russen momenteel onderzoeken of al-Baghdadi inderdaad om het leven is gekomen. De aanval op het doel in Syrië is eind mei uitgevoerd nadat de Russische inlichtingendienst had vernomen dat er IS-leiders bijeen waren.