Kremlin heeft geen rol in aanslag Skripal

De Russische regering heeft niets te maken met de aanslag op een ex-agent, Sergej Skripal. De Britse bewering dat het Kremlin dit heeft laten uitvoeren, is schandalige lasterpraat, zei Kremlin-woordvoerder Peskov donderdag.

Rusland heeft van meet af aan gesteld dat het geen enkel belang heeft bij het vergiftigen van de voormalige Russische dubbelspion die al acht jaar in Zuid-Engeland woonde. De regering van de Britse premier Theresa May heeft het Kremlin van betrokkenheid beschuldigd.

Eerder deze week bestempelde May het Kremlin als opdrachtgever. Dat was toen onderzoekers de foto’s van twee hoofdverdachten presteerden. Dat zijn volgens de Britse politie twee agenten van de Russische militaire inlichtingendienst. Het zouden Russen zijn., Rusland is bereid te helpen zoeken naar de twee als Londen daar een formeel verzoek toe doet. Moskou betreurt het dat de Britten in het onderzoek nog steeds niet willen samenwerken met Rusland.

Skripal en zijn dochter Joelia werden in maart het slachtoffer van een aanslag met een merkwaardig zenuwgas dat ooit in de Sovjet-Unie als chemisch wapen werd ontwikkeld, novitsjok. De dochter was uit Rusland gekomen voor een bezoek aan haar vader. De twee werden 4 maart bewusteloos aangetroffen in een winkelcentrum in Skripals woonplaats Salisbury. Beiden overleefden uiteindelijk deze gifaanval.

Skripal werkte bij de Russische inlichtingendienst en spioneerde voor de Britten. Hij werd in 2004 in Rusland gearresteerd en kreeg dertien jaar cel wegens hoogverraad. In 2010 werd hij door een spionnenruil vrijgelaten en vestigde hij zich in Engeland.