Kremlin: geen conclusies trekken over gifgas

Het is verkeerd en gevaarlijk om conclusies te trekken over de vermeende gifgasaanval op de Syrische rebellenenclave Douma zonder bevestigde informatie. Dat stelt het Kremlin maandag, erop wijzend dat er geen enkel onderzoek gaande is naar de toedracht.

Door de aanval kwamen zeker zestig mensen om het leven en raakten meer dan duizend mensen gewond, meldde een internationale hulporganisatie.

Rusland zei eerder dat de Syrische rebellen een internationale reactie proberen uit te lokken door chemische wapens in te zetten. De internationale gemeenschap denkt dat het regime van president Assad achter de aanval zit.