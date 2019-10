Kremlin-critici krijgen boete om onderzoek

Oppositieleiders Aleksej Navalni en Ljoebov Sobol moeten 88 miljoen roebel (ruim 1,2 miljoen euro) betalen aan een bedrijf waarover zij een kritisch rapport publiceerden. Dat heeft een Russische rechtbank maandag bepaald. Het bedrijf dat de catering voor scholen verzorgt, is in handen van een bondgenoot van Vladimir Poetin.

De Russische anticorruptiestichting (FBK), opgericht door Navalni, publiceerde in februari een onderzoek waaruit blijkt dat de kwaliteit van het geleverde voedsel ver onder de maat is. „Ze vergiftigden kinderen in scholen en kleuterscholen”, schreef oppositieleider Navalni maandag op zijn Instagram. „De gevallen van dysenterie zijn bekend, maar wij zijn nu degenen die moeten betalen.”

Het cateringbedrijf zou in handen zijn van Jevgeni Prigozjin, die nauwe banden heeft met president Poetin en sancties opgelegd heeft gekregen van de Verenigde Staten.

De rechtbank vindt dat er sprake is van smaad en dat het bedrijf recht heeft op een schadevergoeding. Ook moet de FBK het rapport over de firma intrekken.

Navalni wordt gezien als de grootste criticus van Poetin. Hij werd al meerdere keren opgepakt en zat verschillende gevangenisstraffen uit. De 43-jarige oppositieleider organiseert met regelmaat grote demonstraties tegen de volgens hem corrupte regering.