Kremlin: buitenlandse mogendheden mengen zich in zaken Minsk

Buitenlandse mogendheden maken misbruik van de crisis in Wit-Rusland om zich te mengen in de binnenlandse aangelegenheden van dat land, volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. Hij zei dat er helemaal geen bemiddeling van buitenaf nodig is. Lavrov erkende dat de presidentsverkiezingen in Wit-Rusland niet goed zijn verlopen. Hij hoopt daarom dat de Wit-Russische oppositie bereid is met de omstreden leider Aleksander Loekasjenko in gesprek te gaan.

Lavrov zei dit woensdag, meldden Russische media. Rusland ziet volgens de bewindsman ook geen reden zich met de politieke crisis in Minsk te bemoeien, ook militair niet. Een Kremlinwoordvoerder beklemtoonde dat Rusland geen reden ziet Wit-Rusland militair of op andere gebieden bij te staan. Zij moeten hun problemen zelf oplossen.

Loekasjenko is sinds 1994 aan de macht en werd 9 augustus weer met een overweldigende meerderheid van stemmen herkozen. De oppositie stelt dat hij in werkelijkheid bijna geen stemmen kreeg en met fraude aan de macht is gebleven. De regeringsleiders van de Europese Unie zijn woensdag bijeengekomen op een ingelaste bijeenkomst over de toestand in Wit-Rusland. Volgens Loekasjenko doen de westerse leiders er beter aan zich met hun eigen problemen bezig te houden.