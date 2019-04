Kremlin bevestigt top Kim - Poetin

De Russische president Vladimir Poetin heeft donderdag voor het eerst een topontmoeting met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Dit heeft het Kremlin bevestigd nadat al enige tijd over een top van de twee werd gerept. Kim gaat naar de Russische havenstad Vladivostok voor de top.

Poetin is donderdag in het oosten van Rusland op weg naar een internationale conferentie in Peking over Chinese initiatieven voor een betere infrastructuur en meer handel in Azië en Europa.

De toenadering tussen de VS en Noord-Korea als gevolg van topontmoetingen tussen Kim en de Amerikaanse president Trump is vrijwel vastgelopen. Volgens een Russische regeringswoordvoerder wil Moskou alle positieve ontwikkelingen ten aanzien van Korea helpen handhaven en versterken. De topontmoeting is naar verluidt vlak ten zuiden van de havenstad op Roeski Eiland.