Kremlin: artsen gaan over verplaatsing Navalni naar buitenland

Het Kremlin zegt dat het aan Russische artsen is om te beslissen over de verplaatsing van oppositieleider Aleksej Navalni. De prominente Kremlincriticus ligt in coma in er staat een vliegtuig klaar om hem naar Duitsland te brengen. Het ziekenhuis in Siberië weigert echter Navalni te laten vertrekken, omdat zijn toestand daar te slecht voor zou zijn.

Over de behandeling van Navalni is getouwtrek ontstaan tussen de artsen en zijn aanhangers. De woordvoerster van de oppositieleider zegt dat het Kremlin druk heeft uitgeoefend op het ziekenhuis om de bekende tegenstander van president Vladimir Poetin niet te laten gaan. Ze heeft ook gezegd dat haar baas is vergiftigd. De Russische doktoren spreken dat tegen.

Het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat overleg gaande is om een uitweg te vinden uit de impasse. „We staan al in contact met de Russische autoriteiten zodat we kunnen bijdragen aan een professionele en transparante oplossing voor deze humanitaire noodsituatie”, zegt een woordvoerster van het departement.

Het Kremlin ziet wel een rol voor de Duitse artsen die naar Rusland zijn gekomen. Zij zijn volgens een Russische regeringswoordvoerder uitgenodigd om zich aan te sluiten bij het Russische medische team dat Navalni behandelt.