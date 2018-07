Kremlin acht nieuwe top Trump-Poetin nodig

Het Kremlin heeft bevestigd een Amerikaanse uitnodiging te hebben gekregen voor een nieuwe top tussen Vladimir Poetin en Donald Trump in het najaar. Beide wereldleiders troffen elkaar vorige week in Helsinki. Over de concrete resultaten van het overleg is tot dusver weinig naar buiten gekomen.

De Russische regeringsadviseur Joeri Oesjakov zei dinsdag dat Moskou en Washington het eens zijn over de noodzaak van een vervolg op de ontmoeting in Finland. Rusland is echter nog niet bezig met een praktische voorbereiding daarop.

„Er zijn ook andere opties waar onze leiders naar kunnen kijken”, stelde Oesjakov. Als voorbeeld noemde hij de G20 in Argentinië, eind november. „En misschien zijn er nog wel andere internationale gelegenheden waar Trump en Poetin elkaar kunnen treffen”.