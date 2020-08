De gigantische explosie in de haven van Beiroet heeft een krater geslagen van 43 meter diep. Dat zegt een veiligheidsfunctionaris, die zich baseert op onderzoek van Franse experts in het rampgebied.

In de haven ontplofte dinsdag een opslagplaats waar jarenlang zo’n 2750 ton in beslag genomen ammoniumnitraat lag opgeslagen. De krachtige explosie veroorzaakte een enorme ravage in de stad en heeft aan meer dan 150 mensen het leven gekost. Duizenden mensen raakten gewond.