Krant toont foto’s ‘doodseskader’ Khashoggi

Een Turkse krant heeft foto’s, namen en geboortedata van vijftien Saudi’s gepubliceerd die zouden behoren tot een ‘moordcommando’. Dat zou begin deze maand verantwoordelijk zijn geweest voor het spoorloos verdwijnen van de prominente Saudische journalist Jamal Khashoggi.

De krant Sabah, die dichtbij de regering van president Erdogan staat, toont beelden van vijftien Saudi’s die 2 oktober het Saudische consulaat in Istanbul binnengingen. Daar was Khashoggi inmiddels al binnen om voor zijn aanstaande huwelijk papierwerk te regelen. De Saudi’s waren die morgen in twee kleine particuliere vliegtuigen in Turkije aangekomen.

Khashoggi, die erg kritisch staat tegenover de feitelijke heerser over Saudi-Arabië, kroonprins Mohammed bin Salman, is spoorloos. Niemand heeft hem meer het consulaat zien uitkomen. De krant de Washington Post, waarvoor hij werkte, schrijft dat Amerikaanse inlichtingendiensten op de hoogte waren dat hun Saudische collega’s met een operatie bezig waren met Khashoggi als doelwit.

Door de verdwijning worden de betrekkingen van Saudi-Arabië met Turkije en de VS snel slechter.