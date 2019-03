Krant roept Orbáns partij op EVP te verlaten

Magyar Nemzet, de belangrijkste regeringsgezinde krant in Hongarije, heeft premier Viktor Orbán opgeroepen de Europese Volkspartij de rug toe te keren omdat die haar „vormende waarden heeft opgegeven en niet meer te onderscheiden is van de socialisten of liberalen”. In het redactioneel commentaar wordt de Fidesz-partij aangeraden in het Europarlement aansluiting te zoeken bij de Europese nationalisten.

„Voor Fidesz is de tijd rijp te stoppen met het vernederende gekibbel met de EVP. Dat is niet meer de partij van Helmut Kohl.” Volgens Orbán heeft de Duitse christendemocraat en oud-bondskanselier Fidesz indertijd gevraagd lid te worden van de EVP. „De Volkspartij verdedigt niet langer landen, of het christendom, of het traditionele familiemodel of elke andere Europese traditie die we kunnen noemen. De EVP is de dienaar geworden van ziek liberalisme.”

Hongarije heeft de afkeer van immigratie tot hoofdthema gemaakt van de Europese verkiezingen in mei. Dat resulteerde onder meer in een poster waarop wordt gesteld dat EC-voorzitter Jean-Claude Juncker en de Amerikaanse miljardair George Soros samenzweren om de Europese beschaving te gronde te richten door massa’s moslims toe te laten.