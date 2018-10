Krant noemt hoofdverdachte in zaak-Khashoggi

De Turkse autoriteiten hebben een nieuwe aanwijzing gepresenteerd dat het kopstuk achter de vermoedelijke moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi moet worden gezocht in kringen rond de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman.

De regeringskrant Sabah wijdde een hele pagina aan de „leider van het executiecommando”, die Bin Salman vaak vergezelde op diens reizen. De Amerikaanse krant The New York Times had de man ook al geïdentificeerd als begeleider van de machtige kroonprins.

Volgens Sabah is de hoofdverdachte een geheim agent, die op de dag dat Khashoggi verdween om 3.38 uur in Istanbul landde en om 9.55 uur in het consulaat was. Beelden van bewakingscamera’s zouden dat bewijzen. Khashoggi ging op 2 oktober het Saudische consulaat binnen om papieren te regelen voor zijn huwelijk. Daarna is niets meer van hem gezien of vernomen.

De Nederlandse minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft zijn Saudische collega zelf gebeld over „de verschrikkelijke moord op journalist” Jamal Khashoggi, zoals hij de zaak onomwonden noemt. Blok zegde namens minister Wopke Hoekstra van Financiën af voor een economische topconferentie in Saudi-Arabië. Ook Frankrijk en Groot-Brittannië laten verstek gaan. Daarop reageerde Bloks Saudische ambtgenoot „heel zakelijk”, zegt Blok.

Samen optrekken

Premier Mark Rutte heeft de vermoedelijke moord op Khashoggi in het Saudische consulaat in Istanbul op de Europese top aangesneden. Nederland wil dat de Europese landen samen optrekken, omdat dat hen krachtiger maakt en minder kwetsbaar voor Saudische vergelding.

Dat geldt wat Blok betreft ook voor de verkoop van wapens aan Saudi-Arabië. Nederland is al heel streng voor bedrijven die goederen aan het Arabische koninkrijk willen verkopen die het land militair kan gebruiken. „Het zou goed zijn als alle Europese landen die lijn zouden trekken”, maar dat laat de minister aan hen.

Niet alleen het bezoek van Hoekstra gaat niet door, ook de Nederlandse handelsmissie naar Saudi-Arabië in december is „bevroren.” Minister Blok verduidelijkte dat datzelfde geldt voor het bezoek volgende maand van Nederlandse bedrijven die zich bezighouden met afvalverwerking. De rijksdienst die de missie naar het Arabische land organiseerde, heeft de voorbereidingen daarvoor inmiddels gestaakt.