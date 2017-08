Krant klaagt over Turkije bij Europees hof

De uitgever van de Duitse krant Die Welt heeft een klacht ingediend bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over de gevangenschap van correspondent Deniz Yücel, meldde Die Welt zaterdag. De Duitse journalist zit al sinds februari in een Turkse gevangenis.

De Turkse autoriteiten beschuldigen Yücel van „propaganda voor een terroristische organisatie” en „aanzetten tot geweld”. De arrestatie van Yücel was onderdeel van de grote arrestatiegolf die volgde op de mislukte staatsgreep in Turkije vorig jaar. Volgens journalistenplatform P24 zitten 166 journalisten vast in Turkije. In totaal zijn meer dan 50.000 mensen in afwachting van hun proces naar aanleiding van de couppoging.

De journalist diende zelf in april al een klacht in bij hetzelfde Europese Hof, met steun van de Duitse regering.