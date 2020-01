Krant Iowa staat achter Warren in voorverkiezingen VS

De krant Des Moines Register steunt de Democratische presidentskandidaat Elizabeth Warren in de Democratische voorverkiezingen. Over een ruime week zijn de eerste voorverkiezingen, in de staat Iowa, waar Des Moines de hoofdstad van is.

De krant zit er overigens regelmatig naast met hun steunbetuigingen. Sinds Des Moines Register in 1988 begon met het doen van aanbevelingen voor presidentskandidaten, hebben maar drie aanbevolen kandidaten de voorverkiezingen in de staat weten te winnen.

Uit de laatste peilingen blijkt dat Warren er in de staat niet goed voorstaat. Ze staat op een vierde plek met 15 procent van de Democraten die op haar willen stemmen in Iowa. Bernie Sanders gaat in de peilingen aan de leiding.

De 70-jarige Warren kreeg ook al de steun van The New York Times. Al koos die krant ervoor ook haar concurrent Amy Klobuchar te steunen.