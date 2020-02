Kramp-Karrenbauer stelt binnenkort opvolger voor

De Duitse CDU-partijleider Annegret Kramp-Karrenbauer zal op 24 februari een beoogd opvolger voorstellen. Dat heeft partijgenoot en premier van de deelstaat Saksen Michael Kretschmer vrijdag aangekondigd.

Kramp-Karrenbauer (57) liet maandag aan haar partij weten dat ze geen bondskanselier wil worden. Ze werd in 2018 als partijleider gekozen en was de beoogd opvolger van bondskanselier Angela Merkel die er na deze termijn mee ophoudt. De nieuwe partijleider wordt uiteindelijk gekozen in een speciale partijvergadering.

De vertrekkend partijchef voert de komende week gesprekken met mogelijke opvolgers. Er circuleren namen van zeker drie kandidaten. Het gaat om Armin Laschet (minister-president van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen), Friedrich Merz (voormalig fractievoorzitter in de Bondsdag) en Jens Spahn (minister van Volksgezondheid).

Kramp-Karrenbauer besloot op te stappen nadat de CDU afdeling in Thüringen haar instructies negeerde om niet met de rechtspopulistische AfD samen te werken bij het kiezen van een nieuwe premier voor de deelstaat.