Krachtmeting in illegaal referendum Catalonië

De regioregering in Catalonië houdt zondag een referendum over onafhankelijkheid dat illegaal is en waar naar verwachting de tegenstanders van afscheiding van Spanje zich niet laten zien. De Spaanse regering wil dit separatistische ‘theater’ verhinderen.

De separatistische Catalaanse premier Carles Puigdemont wil dat stembusgang doorgaat, ondanks de tegenstand van de rechterlijke macht, van de regering in Madrid en volgens peilingen ook van een meerderheid van de Catalaanse bevolking.

De politie probeert in Catalonië de plaatsen waar gestemd zou moeten worden, vooral scholen, af te grendelen. De schimmige krachtmeting tussen de separatisten en Madrid lijkt uit de hand te kunnen lopen wanneer kiezers en ordehandhavers ergens slaags raken.

De stembusgang moet volgens de aanhang van Puigdemont leiden tot een eenzijdige uitroep van de onafhankelijkheid. Volgens de voorstanders van de breuk met Spanje breken dan voorspoedige tijden aan omdat ‘Madrid alleen maar geld kost’. Tegenstanders vrezen een economische terugslag.