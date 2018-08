In het Franse pretpark Puy du Fou gaan kraaien helpen bij het opruimen van afval. Puy du Fou in Les Epesses in het departement Vendée is het op een na meest bezochte themapark van Frankrijk. Het park heeft historie als thema, met shows waarin getrainde dieren vaak een rol hebben.

De kraaien worden zo getraind dat ze sigarettenpeuken en ander afval kunnen oppikken. Iedere keer als de vogels iets brengen, krijgen ze voedsel als beloning.