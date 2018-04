„Kouwenhoven breekt been, zaak uitgesteld”

De behandeling van het uitleveringsverzoek voor Guus Kouwenhoven (75) is opnieuw uitgesteld. De Nederlander ligt volgens zijn advocaat in een Zuid-Afrikaans ziekenhuis vanwege een ernstige botbreuk, bericht de krant Business Day.

De zakenman moet in Nederland nog een celstraf van negentien jaar uitzitten vanwege illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia en Guinee. De behandeling van zijn zaak is herhaaldelijk uitgesteld. De rechtbank buigt zich op 25 mei weer over het uitleveringsverzoek, bericht de krant.

Kouwenhoven zou vorige week zijn uitgegleden en brak daarbij zijn been. De rechter informeerde nog wel waarom hij niet in een rolstoel aanwezig kon zijn bij de zitting. De advocaat van de Nederlander betoogde daarop dat de toestand van zijn cliënt dat onmogelijk maakte.