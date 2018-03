Kou verstiert feestje van dansende koeien

Boegeroep in Leusden, want de koeien mogen nog niet terug de wei in. Het is zo koud, dat het weiland bevroren is en nog niet klaar voor het begin van het graasseizoen. Het feest van de dansende koeien op dinsdag is daarom afgelast. Het is nog niet bekend wanneer het wel kan doorgaan.

Op dinsdag begint de astronomische lente. Zuivelbedrijf Campina heeft elk jaar op de eerste dag van het voorjaar een feest om het begin van het seizoen te vieren. Dan gaan de koeien springend van de stal naar het weiland. Dat wordt ook wel koeiendans genoemd. Campina had dit jaar Leusden uitgekozen voor de gang naar het weiland.