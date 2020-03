Kostbare terugreis voor gestrande Britten in Peru

Britse reizigers die door het coronavirus gestrand zijn in Peru moeten diep in de buidel tasten om thuis te komen. De Britse ambassade in Lima biedt een enkele reis naar huis aan voor omgerekend ongeveer 3200 euro, meldden Britse media donderdag.

Alle normale vluchten naar en vanuit Peru zijn geschrapt. Maar de ambassade heeft de lokale luchtvaartmaatschappij Avianca zo ver gekregen dat deze een toestel naar Londen laat vliegen, mits daar voldoende belangstelling voor is.

De ambassade heeft Britten in Peru opgeroepen zich te melden als ze interesse hebben voor de vlucht. Die gaat alleen door als er genoeg mensen zijn, meldt de diplomatieke post.

Omdat tussen steden in Peru officieel niet mag worden gereisd, is zelfs een binnenlandse vlucht van Cusco naar Lima geregeld.

Met gefortuneerde Britten is ook nog rekening gehouden: er zijn tickets voor de businessclass beschikbaar voor bijna 7000 euro.