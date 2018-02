Kostbare druppels in de Kaap

Het is droog, kurkdroog in de Zuid-Afrikaanse Kaapprovincie. Zo droog dat Kaapstad de eerste grote stad ter wereld dreigt te worden die volledig droog komt te staan.

In de stad praten de inwoners met ingehouden adem over ”Day Zero”: de dag dat de gemeente alle kranen dichtdraait. Vanaf die dag zullen inwoners alleen nog maar bij een van de 200 distributiepunten water kunnen ophalen, met een maximum van 25 liter per dag. Als de huidige situatie doorzet, is het op 16 april zover.

De premier van de Westkaap, Hellen Zille, gebruikte vorige week in een verklaring grote woorden om de ernst van de situatie te schetsen. „Zoals het er nu naar uitziet, staat de stad voor een uitdaging die groter is dan alles waarmee een belangrijke stad waar ook maar ter wereld zich geconfronteerd zag sinds de Tweede Wereldoorlog of 9/11”, schreef ze. Zille gaf openlijk aan te twijfelen of het Kaapstad lukt om op ordelijke wijze genoeg water voor alle 3,7 miljoen inwoners te distribueren.

Het is nu al dringen bij openbare kranen vanwege een waterrantsoen van 50 liter per persoon per dag: ongeveer het waterverbruik na vier minuten douchen. Wie meer water uit de kraan laat lopen, kan op een boete rekenen.

Kaapstad heeft een mediterraan klimaat met droge zomers en natte winters. Het jaar 2017 was echter het droogste in decennia. En wetenschappers voorspellen dat er nog veel meer droogte in het vat zit.