Kosovo viert 20 jaar vrijheid met Clinton

Kosovo viert woensdag dat het 20 jaar geleden is dat een NAVO-interventie de oorlog met Servië beëindigde en de weg vrijmaakte naar onafhankelijkheid. Dat gebeurt met feestelijke toespraken, een nieuw standbeeld en een bezoek van de voormalige Amerikaanse president Bill Clinton.

12 juni 1999, de dag dat de NAVO Kosovo binnentrok na drie maanden van aanvallen op Servische troepen, markeert het moment waarop Belgrado de zeggenschap over zijn voormalige provincie verloor.

Clinton is in Kosovo zeer geliefd omdat hij voorstander was van die interventie, die de Servische troepen dwong zich terug te trekken uit hun strijd met etnisch-Albanese separatisten. Door de oorlog kwamen 13.000 mensen om het leven, voornamelijk Albanezen uit Kosovo.