Kosovo verbiedt gokken na moorden

Gokken is de komende tien jaar bij wet verboden in Kosovo. Het parlement van het kleine Balkanland associeert gokken met misdaad en hoopt met het verbod criminelen de pas af te snijden.

Vorige week werden nog twee medewerkers van een Kosovaars casino om het leven gebracht. Voor een van de moorden is een politieagent opgepakt. Premier Ramush Haradinaj verwees naar het geweld toen hij het wetsvoorstel verdedigde. „We zullen niet toestaan dat gokhallen verworden tot misdaadarena’s waar mensenlevens verloren gaan.”

Gokken is de laatste jaren steeds populairder geworden in Kosovo, een van de armste landen van Europa, waar ongeveer een derde van de bevolking werkloos is. De overheid verliest door het verbod zo’n 20 miljoen euro aan jaarlijkse belastinginkomsten. Al voor de stemming had de politie de meeste van de 470 gelegenheden waar kon worden gegokt gesloten.

Buurland Albanië besloot in januari ook al het gokken in de ban te doen.