Kosovo verbiedt bezoek van Servische premier

De minister van Buitenlandse Zaken van Kosovo verbiedt de Servische premier Ana Brnabic op bezoek te komen nadat zij "racistische" opmerkingen had gemaakt. De spanningen tussen beide buurlanden zijn daardoor verder aangewakkerd.

"Ik zal de Servische premier niet toestaan om Kosovo binnen te komen zolang ze een racistische ideologie tegen de bevolking van Kosovo handhaaft," schreef minister van Buitenlandse Zaken Behgjet Pacolli, op Facebook. De stap komt een dag nadat de Servische premier Kosovo’s leiderschap omschreef als "de ergste vorm van populisten" en "mensen die letterlijk uit het bos komen".

Dit laatste was een verwijzing naar het feit dat veel vooraanstaande Kosovaarse politici in de late jaren negentig voormalige strijders waren in de guerrillaoorlog tegen Servië. "Deze mensen zijn terroristen die niet zijn veroordeeld," voegde Brnabic eraan toe.

Servië en zijn voormalige provincie, die voornamelijk etnisch Albanees is, hebben nog steeds een bittere en vaak gespannen relatie, twee decennia nadat Kosovo zich had afgescheiden en de onafhankelijkheid verklaarde.

Langlopende onderhandelingen om de banden te normaliseren zijn de afgelopen maanden tot staan gekomen na een reeks diplomatieke botsingen.