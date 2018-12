Kosovo gaat eigen leger opzetten

Kosovo gaat een eigen leger opzetten, ondanks kritiek vanuit buurland Servië en de NAVO. Het parlement in Pristina ging vrijdag akkoord met drie wetten die voorzien in het omvormen van het huidige korps licht bewapende veiligheidstroepen in een goed bewapend leger met 5000 manschappen.

Het grotendeels door etnische Albanezen bewoonde Kosovo verklaarde zich in 2008 onafhankelijk van Servië nadat westerse mogendheden eind vorig eeuw de Kosovo-oorlog hadden beëindigd. Servië verklaarde afgelopen week dat het opzetten van het eigen leger als provocatie wordt beschouwd.

De NAVO toonde zich vrijdag teleurgesteld met het besluit van het parlement in Kosovo. „Het spijt me dat deze beslissing is genomen ondanks de zorgen bij de NAVO”, aldus een verklaring van secretaris-generaal Jens Stoltenberg, die de actie „slecht getimed” noemde. De NAVO zal haar banden met de Kosovaarse veiligheidstroepen volgens hem nu moeten herzien.