Kosovo en Servië gaan banden aanhalen

Servië en Kosovo hebben een akkoord bereikt over het aanhalen van de economische banden. De Amerikaanse president Donald Trump zei dat voorafgaand aan een ontmoeting tussen de leiders van beide Balkanlanden, die sinds de onafhankelijkheid in 2008 met elkaar overhoop liggen.

De president van Servië, Aleksandar Vucic, zei in de Oval Office van het Witte Huis dat dit een grote stap voorwaarts betekent. Wel benadrukte hij dat tussen de twee landen nog altijd grote onenigheden zijn. Ook premier Avdullah Hoti van Kosovo bevestigde het akkoord.

Kosovo werd in 2008 officieel onafhankelijk, wat door een groot aantal landen inclusief Nederland wordt erkend. Servië daarentegen beschouwt het etnisch in meerderheid Albanese Kosovo als een onderdeel van Servië en als bakermat van de Servische natie en de Servisch-orthodoxe kerk.

Tot 1989 had Kosovo beperkte autonomie binnen Servië, tot de Servische president Slobodan Milosevic daar een einde aan maakte. De Albanese bevolking van Kosovo verzette zich hier aanvankelijk vreedzaam tegen maar nam met de oprichting van het Kosovaarse Bevrijdingsleger (UÇK) in 1996 de wapens op tegen Servië. Als reactie trok het Servische leger in 1998 Kosovo binnen. Belgrado werd in binnen- en buitenland al snel beschuldigd van etnische zuivering. Westerse mogendheden grepen in en dwongen met zware bombardementen op Servië de aftocht af van de Servische troepen.

