De dodelijke brand vorige maand in een winkelcentrum in de Siberische stad Kemerovo is veroorzaakt door kortsluiting. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van het Russische ministerie voor Noodsituaties, meldt het persbureau RIA.

Door de brand in het winkelcentrum op 25 maart kwamen zeker 64 mensen om het leven, onder wie 41 kinderen. Dat leidde tot grote woede bij de bevolking en het aftreden van de gouverneur van de regio.