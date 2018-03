Kores woont in het Witte Huis

Weleens van Kores gehoord? Hij was heiden én Gods knecht. Of van David? Hij liet vanwege zijn overspel met Bathseba Uria vermoorden. Maar hij was de man naar Gods hart. Zo iemand zit nu in het Witte Huis. Vinden veel conservatieve evangelicals in Amerika.

Het is opvallend dat Donald Trump zich heel stil houdt nadat de pornoactrice Stormy Daniels zondag in een uitgebreid televisie-interview een boekje opendeed over de escapades van de president. Normaal zou er een storm van trumpiaanse tweets over Amerika hebben geraasd. Nu is er doodse stilte.

De meeste commentatoren zijn het erover eens dat Trump zich in het nauw gedrongen voelt. Stormy Daniels beweerde in het interview met de Amerikaanse zender CBS dat ze in 2006 een seksuele ontmoeting met Trump heeft gehad op een golfresort. De affaire had plaats kort na de geboorte van Barron, het enige kind dat Trump samen met zijn huidige vrouw Melania heeft.

In 2016 tekende de pornoactrice een geheimhoudingsverklaring waarvoor ze omgerekend ruim 100.000 euro ontving. De man die dit zwijgcontract met haar regelde was Michael Cohen, de persoonlijke advocaat van Trump.

Handtekening

Stormy Daniels zegt nu niet aan het contract gebonden te zijn omdat niet de handtekening van Trump maar die van Cohen eronder staat. De dreiging dat ze een boete van omgerekend ruim 16 miljoen euro moet betalen, maakt geen indruk. Ze stelt dat Trump dat maar bij de rechter moet afdwingen. „Dan zal hij moeten uitleggen waarom ik moest zwijgen. Dan moet hij dus vertellen wat er is gebeurd. Als er niks zou zijn gebeurd, behoefde ik immers ook niet mijn mond te houden. Maar dat durft hij niet.”

Trump zwijgt dus. Maar dat doen de media niet. Zij dissen de affaire met zo veel mogelijk details op. En stellen daarbij steeds dringender de vraag of een president die beweert te staan voor oude, beproefde waarden wel geloofwaardig is, nu dit soort escapades aan het licht komen.

Daarbij wijzen ze er met nauwelijks verholen spot op dat het niet de eerste keer is dat er seksuele uitspattingen van Trump aan het licht komen. Ook tijdens zijn verkiezingscampagne gingen daarover verhalen rond. Daarbij is er wel een verschil: voorheen vertelden vrouwen tegen hun zin door Trump betast of gebruikt te zijn. Stormy Daniels zegt nadrukkelijk dat daar in haar geval geen sprake van was. Ze deed haar ‘werk’. Ze heeft Trump ‘gewoon’ laten betalen voor het nachtje slapen met haar.

Traditionele waarden

Amerikaanse media stellen ook geregeld de vraag hoe het toch mogelijk is dat conservatieve evangelicals Trump nog steeds blijven steunen. Terwijl van hen toch bekend is dat ze pal staan voor traditionele waarden. Overspel keuren ze ten stelligste af en desondanks is Trump nog altijd hun man. Ruim 70 procent steunt hem nog steeds.

Een onderzoek dat bureau Economist/YouGov vorige week publiceerde, wijst uit dat conservatieve Republikeinen anno 2018 milder oordelen over het gedrag van hun president dan ze eind jaren negentig deden over president Clinton, die een affaire had gehad met Monica Lewinsky. Bij Democraten geldt het omgekeerde.

Opvallende conclusie uit het onderzoek is dat, hoewel negen van de tien Amerikanen buitenechtelijke relaties afwijzen, ze soepeler zijn als het gaat om hun politiek leider. Toen bekend werd dat Clinton zijn boekje te buiten was gegaan, vonden drie van de vier Republikeinen dat moreel onacceptabel. Zo iemand kon volgens hen geen president zijn. Bij de Democraten dacht nog niet de helft er zo over. Nu Trump over de schreef is gegaan, liggen de verhoudingen precies omgekeerd.

Robert Jeffress, predikant van de 12.000 leden tellende baptistenkerk in Dallas, geeft antwoord op de vraag waarom evangelicals Trump blijven steunen. Hij noemt het „volstrekt belachelijk” dat de evangelicals in de media soms hypocrieten worden genoemd.

Te grabbel gooien

Dat zij hun geloof en ethiek te grabbel gooien door Trump te blijven steunen, betwist hij fel. „Evangelicals houden vast aan het Bijbelse gebod ”Gij zult geen overspel doen”. Maar voor onze steun aan Trump is totaal irrelevant of hij dit gebod overtreden heeft.”

Jeffress zegt dat de evangelicals van tevoren geweten te hebben dat ze geen heilige kozen. „We stemden op hem vanwege zijn politieke standpunten en zijn leiderschap. Daar zijn we niet beschaamd mee uitgekomen.” En verder wijst hij erop dat juist evangelicals weten van zonde en genade. „We zijn allemaal zondaar. We hebben allemaal vergeving nodig. Als de president dat nodig heeft, dan is dat een persoonlijke zaak. Wie zijn wij om hem te veroordelen.”

Het standpunt van Jeffress is niet uniek. De populaire evangelicale leider Lance Wallnau noemde Trump recent in een uitzending van omroep CBS „de moderne Kores, die door God is uitverkoren om Amerika en de wereld uit de chaos van de verloedering te leiden.” Volgens hem is een sprekend bewijs de verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. „Zoals Kores vanuit zijn paleis, dat op grote afstand van het land Palestina lag, de terugkeer van de Joden uit de Babylonische ballingschap regelde, zo deed Trump dat vanuit Washington met de verhuizing van de ambassade.”

Orthodoxe Joden

Die gedachte wordt overigens ook gedeeld door orthodoxe Joden. Het Mikdash Educational Center in Jeruzalem heeft ter gelegenheid van de verhuizing van de Amerikaanse ambassade een munt uitgegeven met aan de ene zijde het beeld van Kores en aan de andere zijde dat van Trump. „Massa’s munten gaan naar de VS. Met name christenen kopen ze”, laat een woordvoerder weten. „Kores was een heiden. Maar in Jesaja wordt hij wel de knecht van God genoemd”, zegt Wallnau.

Jeffress, die met regelmaat Trump bezoekt om met hem te bidden, gaat nog verder dan de vergelijking van Trump met Kores. „Gods lieveling was David. Wat heeft hij niet gedaan? Hij was niet alleen ontrouw in het huwelijk door overspel te plegen, maar hij liet daarom ook Uria uit de weg ruimen. En toch was het een goede koning en vooral een godvruchtig man. Laten we dus Trump niet veroordelen voor een misstap uit het verleden. Hij was ook nog geen president toen de affaire met Stormy Daniels speelde.”

Het geluid is niet uniek. Enkele weken geleden stelde een lid van de gereformeerde gemeente uit Grand Rapids dat Trump „de meest christelijke president” is die Amerika gekend heeft. „Hij is een bijzondere zegen voor ons land.” Om die uitspraak te onderbouwen somde hij moeiteloos een rij voorbeelden op: de benoeming van een conservatieve opperrechter, de korting op subsidie aan abortusklinieken, het stoppen van de subsidiëring van het prochoiceprogramma in derdewereldlanden, de aanpak van het genderbeleid in het leger zoals Obama dat heeft ingezet enzovoorts. „Trump is het bewijs dat ons land nog niet aan de totale verharding is overgegeven.”

Bad van onaantastbaarheid

John Fea, hoogleraar aan Messiah College in Harrisburg en kenner van de evengelicale beweging, noemt dergelijke uitspraken „het dopen van Trump in het bad van onaantastbaarheid.” Door de aandacht van de president voor een aantal conservatieve speerpunten is hij voor het grootste deel van de conservatieve, blanke evangelicals boven alle kritiek verheven.

„De oude gedachte dat Amerika door God is verkoren om een bijzondere rol in de wereld en de geschiedenis te vervullen weet hij te reactiveren. Dat spreekt evangelicals aan.”

Tegelijk wijst Fea erop dat er ook conservatieve christenen zijn die grote moeite hebben met de morele koers van Trump. „Een beperkte groep vindt dat het gedrag van de president haaks staat op Bijbelse normen. Deze keert zich van hem af en steunt hem niet.”

Sommigen van deze conservatieve christenen doen zelfs afstand van de naam ”evangelical”. Zij voelen zich volgens Fea als weeskinderen. Voorbeeld is Katelyn Beatty, de voormalige eindredacteur van het magazine Christianity Today. Zij typeert de mix van orthodox christendom met trumpisme als walgelijk en gevaarlijk. „Het is alsof je een ijsco mengt met paardenmest. Dat is niet te eten. Niet de mest wordt aangetast, maar het ijs. Het christelijk geloof raakt vergiftigd als je dit met de moraal van Trump mengt.”