Koreaanse leiders schudden elkaar de hand

De leiders van Noord- en Zuid-Korea hebben elkaar voor het eerst in tien jaar de hand geschud. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zijn naar de gedemilitariseerde zone afgereisd voor een bijzondere top in de grensplaats Panmunjom.

De twee leiders willen een einde maken aan het militaire conflict tussen de twee landen. De twee naties zijn officieel nog in oorlog, wel is er sinds 1953 een wapenstilstand. Een van de stappen zou het terugbrengen van de DMZ (Demilitarized Zone) in de oorspronkelijke staat zijn. De vier kilometer brede zone niemandsland loopt langs de lijn waar de Koreaanse Oorlog eindigde in een wapenstilstand.

Moon schudde eerst handen met veteranen voordat hij bij zijn kantoor het Blauwe Huis in de auto stapte om naar Panmunjom af te reizen. Ook Noord-Koreaanse media berichtten over de ontmoeting en meldden voorafgaand dat Kim Pyongyang heeft verlaten, voor een „historische Noord-Zuid-topconferentie”.