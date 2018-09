Koreaanse leiders gaan vulkaan op

De leiders van Noord- en Zuid-Korea bezoeken donderdag een vulkaan aan de Chinese grens. De actieve vulkaan heet de Paektu Berg en wordt door veel Koreanen vereerd als een spirituele bron van het land.

De driedaagse top van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un en de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in verloopt in Noord-Korea naar het zich laat aanzien in een erg hartelijke sfeer. De top eindigt vrijdag.

Woensdag beloofde Kim al cruciale raketinstallaties te ontmantelen en zei bereid te zijn het belangrijkste nucleaire centrum van Noord-Korea dicht te gooien als de VS ook iets dergelijks doen. Kim zei ook snel een bezoek aan Seoul te willen brengen. Hij is de eerste leider uit het schrikbewind dat zijn grootvader Kim Il-sung (1912-1994) stichtte, die na de Koreaanse Oorlog van begin jaren vijftig een stap op Zuid-Koreaanse bodem heeft gezet. Hij deed dat in april aan grens tussen de twee Korea’s tijdens de eerste top met Moon.