Korea’s nodigen paus uit

De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in heeft op bezoek in Vaticaanstad de paus een uitnodiging overgebracht om Noord-Korea te bezoeken. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un heeft zo via via paus Franciscus gevraagd naar zijn land te komen.

Noord-Korea wordt stalinistisch geregeerd en het christendom geldt er als een gruwel. Toch zouden er enkele duizenden rooms-katholieken zijn. In Zuid-Korea is meer dan 10 procent van de bevolking rooms-katholiek, inclusief president Moon. Het land telt daarnaast circa 20 miljoen andere christenen.

Moon zei op bezoek in het Vaticaan na een mis die in de Sint-Pieterskerk werd opgedragen voor vrede op het Koreaanse schiereiland, dat de christelijke naastenliefde en de Europese geest van eenheid heel Korea moet inspireren, meldde het persbureau Yonhap.