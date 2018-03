Noord- en Zuid-Korea hebben op 27 april voor het eerst in meer dan tien jaar een topontmoeting. Dat hebben Zuid-Koreaanse officials gezegd na onderhandelingen met hoge functionarissen uit Pyongyang.

De twee Korea’s waren eerder deze maand het er al over eens dat de top moet plaatsvinden in het plaatsje Panmunjom, in de gedemilitariseerde zone tussen de twee landen.