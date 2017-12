Kopten klaagden al voor aanslag over gebrekkige bescherming

Zeker negen mensen zijn vrijdag om het leven gekomen door een aanval op een koptische kerk ten zuiden van Caïro. Twee schutters openden volgens bronnen het vuur bij het gebedshuis. Onder de slachtoffers zouden zich drie politiemensen bevinden.

Veiligheidstroepen schoten één aanvaller dood. De staatstelevisie berichtte dat ook een verdachte is opgepakt. Het zou gaan om de tweede schutter. Door de aanval raakten volgens het ministerie van Gezondheid ook vijf mensen gewond. Twee vrouwen zouden er slecht aan toe zijn.

Volgens de lezing van het ministerie van Binnenlandse Zaken vonden er twee aanvallen plaats.

De eerste was op een winkel, gerund door koptische christenen. Daarna zouden een of meer aanvallers zich naar de kerk hebben begeven, waar ze het gebouw wilden binnendringen.

De autoriteiten meldden vrijdag dat een van de mannen een bekende was van de inlichtingendienst. Hij werd omschreven als een terrorist die eerder aanslagen pleegde en waarbij politieagenten en burgers omkwamen.

De autoriteiten hadden eerder deze week bij monde van president Sisi aangekondigd de controle rond kerken te verscherpen in verband met nieuwjaarsbijeenkomsten en vanwege de viering van het koptische kerstfeest op 7 januari.

Dit jaar kwamen tijdens het paasfeest zeker 45 christenen om bij een aanslag op twee koptische kerken in Alexandrië en in Tanta, in de Nijldelta. Zeker 29 koptische christenen stierven in mei bij een aanslag op een bus die op weg was naar een klooster in Centraal-Egypte. In oktober werd een koptische priester in Caïro vermoord.

In vrijwel alle gevallen werd de verantwoordelijkheid opgeëist door een lokale afdeling van Islamitische Staat.

Egypte is een overwegend islamitisch land, met een christelijke minderheid van rond de 10 procent van de bevolking. De meeste christenen behoren tot de Koptische Kerk.

De koptische christenen in Egypte hebben zich in het verleden er meermalen over beklaagd dat ze slecht worden beschermd door de autoriteiten, ondanks toezeggingen van verbetering.