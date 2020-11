Kopstuk maffia in Italië opgepakt

Domenico Bellocco, een hooggeplaatst lid van een prominente familie van de ’Ndrangheta, de maffia in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië, is opgepakt. Dat heeft de Italiaanse politie bekendgemaakt.

Hij had zich verstopt in een boerderij in Mongiana in de regio Calabrië. Op het moment van zijn arrestatie had de 44-jarige maffiabaas valse identiteitsdocumenten bij zich.

Bellocco werd gezocht voor maffia-activiteiten en drugshandel. De Italiaanse politie was al een jaar naar hem op zoek. Hij is lid van de ’Ndrangheta, een van ’s werelds machtigste criminele bendes.