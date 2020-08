Kopstuk Egyptische Moslimbroederschap gearresteerd

Egyptische veiligheidstroepen hebben Mahmoed Isat, de dienstdoende leider van de Moslimbroederschap, vastgezet. Het kopstuk van de conservatieve islamistische partij verschuilde zich in een woning in de Egyptische hoofdstad en niet, zoals aanvankelijk door de autoriteiten werd aangenomen, in het buitenland.

De Egyptische staatstelevisie meldde vrijdag de arrestatie van Isat op basis van bronnen binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken. De 76-jarige waarnemend partijleider wordt ervan beschuldigd dat hij een gewapende tak heeft opgericht van de in Egypte verboden beweging. Daarnaast zou hij betrokken zijn geweest bij een aantal aanslagen, waaronder die op de toenmalige hoofdaanklager van het land in 2015.

Mohammed Badie, de officiële leider van de Moslimbroederschap, zit al in de gevangenis. Hij zit een levenslange celstraf uit.

Sinds het leger in 2013 de door het Egyptische volk gekozen president Mohammed Morsi afzette, treden de autoriteiten hard op tegen de Moslimbroederschap. Duizenden vermeende aanhangers van de beweging zitten volgens mensenrechtenorganisaties vast. De Moslimbroederschap heeft in het verleden meermaals aanslagen gepleegd in Egypte. Die waren hoofdzakelijk tegen veiligheidstroepen gericht.