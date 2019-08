Koppeling raket bij ISS lukt bij tweede poging

De koppeling van de onbemande Russische Sojoez-raket met het internationale ruimtestation ISS is dinsdag gelukt. Een commentator van NASA TV bevestigde dat de koppeling van de raket die een mensachtige robot vervoerde, ditmaal wel is geslaagd. Afgelopen zaterdag mislukte een eerste poging.

De raket werd donderdag gelanceerd vanaf de basis in Bajkonoer. Bij vertrek zei de robot Fjodor - in het Russisch heet hij Fedor - „Pojechali!” (‘Daar gaan we!’), dezelfde woorden die Joeri Gagarin sprak toen hij op 12 april 1961 in een baan om de aarde werd gebracht en zo de eerste mens in de ruimte werd. De raket wordt 7 september weer op aarde terugverwacht.

De belangrijkste taak van de robot is het leren imiteren van menselijke bewegingen. In het ISS moet de robot tien dagen lang testen wat hij kan bij lage zwaartekracht, zodat hij mogelijk op termijn de astronauten kan helpen.