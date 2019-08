Koppeling onbemande raket bij ISS mislukt

De koppeling van de eerste onbemande Sojoez-raket met het internationale ruimtestation ISS is mislukt. Dat hebben Russische persbureaus gemeld. Bekeken wordt of later een nieuwe koppelingspoging volgt.

De raket heeft als enige ‘passagier’ de mensachtige robot Fjodor -in het Russisch gespeld als Fedor- aan boord. De naam is een afkorting van ‘Final Experimental Demonstration Object Research’. Zijn belangrijkste taak is het leren imiteren van menselijke bewegingen. In het ISS moest de robot tien dagen lang testen wat hij kan bij lage zwaartekracht, zodat hij mogelijk op termijn de astronauten kan helpen.

Op verschillende sociale media heeft Fjodor een account, waar hij bijvoorbeeld meldt hoe hij leert een fles open te draaien.

De raket werd donderdag gelanceerd vanaf de basis in Bajkonoer.