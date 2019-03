Kopie is toch een werk uit atelier Botticelli

Restaurateurs in Londen hebben ontdekt dat een veronderstelde kopie van een bekend schilderij van Sandro Botticelli wel degelijk gemaakt is in het atelier van de vijftiende-eeuwse Italiaanse schilder. Het gaat om een imitatie van het kunstwerk Madonna della Melagrana dat in Galleria degli Uffizi in Florence hangt.

Experts hebben recent een dikke laag vernis verwijderd van de veronderstelde kopie uit Londen. Toen werd duidelijk dat het mogelijk om een echt werk van Botticelli gaat, omdat na uitvoerig onderzoek veranderingen in de compositie zichtbaar werden, wat bij een kopie ongebruikelijk is.

Britse kunstkenners zijn het erover eens dat het werk in ieder geval afkomstig is uit het atelier van de Italiaanse schilder. „Botticelli had, net als andere Florentijnse schilders uit zijn tijd, een actieve atelier dat versies en bewerkingen vervaardigde, vermoedelijk tegen lagere prijzen, van werken die populair waren”, zegt professor Paul Joannides, emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis aan de universiteit van Cambridge tegen de BBC.

Of de beroemde kunstschilder het werk zelf heeft geschilderd, kan niet met zekerheid worden vastgesteld. Het schilderij is vanaf april te zien in het Ranger’s House in de Londense wijk Greenwich.