Koolmonoxidevergiftiging bij Franse Paaswake

Ongeveer dertig kerkgangers hebben een koolmonoxidevergiftiging opgelopen bij een Paaswake in het Franse dorpje Lamargelle.

In de kerk van het plaatsje ten noorden van Dijon, waren in de nacht van zaterdag op zondag 150 mensen bijeen voor de dienst. Op een gegeven moment begonnen sommige bezoekers last te krijgen met ademhalen. Een team van politiedeskundigen heeft de lucht gemeten op giftige gassen en constateerde koolmonoxide.

Meer dan zestig brandweerlieden en vijf artsen behandelden de slachtoffers. Na een eerste inspectie werd een defect in de verwarming aangewezen als de oorzaak van de koolmonoxidevergiftiging, aldus een schriftelijke verklaring van de lokale autoriteiten.