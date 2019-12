Koolmonoxide in Duitse skihal

Een Duitse skihal is zaterdagavond ontruimd nadat er verhoogde koolmonoxide-waarden werden gemeten. De 150 aanwezige bezoekers moesten de hal verlaten en 100 van hen zijn gecontroleerd op vergiftigingsverschijnselen. Dat laat de brandweer in Mainz weten. Bij zeven mensen zijn verhoogde waarden in hun bloed vastgesteld, maar ze konden na de test naar huis.

De politie vermoedt dat een dweilmachine de hoge koolmonoxide-waarden veroorzaakte, meldt een woordvoerder zondag. Dat soort voertuigen worden gebruikt bij het onderhouden van ijsbanen. De hal is lange tijd gelucht om het giftige en reukloze gas te laten ontsnappen. Het inhaleren van koolmonoxide kan binnen korte tijd dodelijk zijn.